Musicultura 2024: ecco i cinque più votati dal web che approdano alle audizioni live

Si è chiusa la fase iniziale di Musicultura 2024, la neonata Musicultura Première, in cui il pubblico del web è stato chiamato a votare 5 artisti tra i 101 selezionati.

I cinque artisti più votati, che dunque accedono di diritto alle audizioni live, sono Anna Castiglia (Catania), Eda Marì (San Lucido), mmara (Milano), Poetica da Combattimento (Ascea), Went (Bari). A loro si uniranno altri 60 artisti o progetti artistici che la direzione artistica e il comitato artistico di garanzia, presiedute ancora una volta da Ezio Nannipieri, selezioneranno tra i 101 progetti preselezionati, frutto di una prima scrematura da oltre 5000 proposte ricevute.

Saltano subito all’occhio i nomi di Anna Castiglia ed Eda Marì, entrambe uscite dal talent X Factor. Tra gli artisti che invece dovranno passare dalla selezione “interna”, che quindi non risultano tra i più apprezzati dal voto popolare, troviamo anche Melga e i Velia, di cui abbiamo più volte parlato sulle pagine di Euromusica e che speriamo di ritrovare più avanti nel concorso.

Ancora una volta Musicultura continua a proporre il meglio del panorama indipendente, della musica popolare e d’autore, innovandosi e rinnovandosi di anno in anno. La scelta di una selezione popolare per le audizioni live, almeno per cinque dei 60 artisti che passeranno alla fase successiva, permette di aprirsi ulteriormente a un pubblico che ha bisogno di musica e fa bene a un concorso che sta ritrovando nuova linfa vitale anche attraverso la produzione televisiva delle serate finali.

Il prossimo step sarà dunque quello delle audizioni live, in cui scopriremo gli artisti che potrebbero giocarsi un posto tra i 16 finalisti e poi tra gli 8 vincitori, che dunque si esibiranno a giugno allo Sferisterio di Macerata.

