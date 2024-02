Alla scoperta di Fröken Snusk, la cantante col passamontagna che sta spopolando in Svezia

Tecnicamente è ancora in corsa per l’Eurovision, avendo avuto accesso alla semifinale di ripescaggio del Melodifestivalen, ma le possibilità di vedere Fröken Snusk (la signorina lurida) sul palco di Malmö sono davvero ridotte. Però è il caso di parlarne, perchè lei è un personaggio e il suo brano “Unga & Fria” (Giovane e libera) è molto divisivo.

Primo singolo da solista della giovanissima interprete – non si conosce l’età ma dovrebbe avere attorno ai 22 anni – e già in Top 5 – fa conoscere al grande pubblico il genere epadunk, un genere che mescola folk, elettronica e cassa dritta, tipico della svezia dei rurali e che in Svezia ha un enorme successo commeciale a partire dal 2022. Non è raro sentire uscire brani come questi a tutto volume dalle casse delle autoradio degli A-tractorors, veicoli modificati in modo da poter avere una velocità più bassa e quindi essere guidati da quindicenni.

Quanto a lei, come detto si sa poco. Prodotta da Rasmus Gozzi, si esibisce con il volto coperto da un passamontagna rosa e di lei oltre al sesso si conosce solo il colore degli occhi e dei lunghi capelli che spuntano fuori. La canzone parla di sesso e libertà, come quasi tutte quelle del genere ed è stata preceduta da un recente singolo al primo posto, ovvero, “Rid mig som en dalahäst”, insieme proprio a Gozzi.

Con lui ha pubblicato anche “Raggarbillar”. Il pubblico di riferimento, come è evidente, è quello dei giovanissimi. Sarà interesante capire se prima o poi si svelerà e se a prescindere dal risultato, il palco del Melodifestivalen contribuirà a lanciarla sul serio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...