Road to Eurovision 2024: la situazione. Israele a rischio ritiro

Ultime settimane di finali e scelte in vista dell’Eurovision 2024, in programma dal 7 al 9 maggio prossimi a Malmö. Entro metà marzo la lineup dovrà essere completata, come di consueto, con tutte le canzoni nelle mani di EBU

La Polonia ha selezionato internamente Luna, al secolo Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Un Ep ed un album all’attivo per quella che è una delle promesse del pop polacco. Canterà “Tower”. Strage di big in Croazia dove i grandi nomi allineati al via della Dora sono stati battuti da “Rim Tim Tagi Dim” di Baby Lasagna, vincitore con una vera e propria landslide dopo essere entrato in gara da riserva.

Presentato ufficialmente anche il bellissimo “Before the party’over” del belga Mustii ed è stato annunciato che la canzone albanese sarà tradotta in lingua inglese, con grande delusione dei fan. Sabato scorso la finale di Una voce per San Marino, vinta dagli spagnoli Megara con “11:11”.

La situazione di Israele

Intanto, come prevedibile, si sta avvitando la situazione di Israele. La tv ha scelto di affidare a Eden Golan “October Rain”, un brano che già dal titolo fa chiari riferimenti al bombardamento da parte di Hamas dello scorso 7 ottobre. Il testo del brano, filtrato in queste ore, fa dei riferimenti non diretti ma abbastanza evidenti all’attualità, utilizzando una terminologia molto forte. EBU è in contatto con KAN, il broadcaster di Tel Aviv per capire se è possibile modificare il testo in ossequio al regolamento che vieta riferimenti politici. Per ora la posizione della tv è rigida – tanto che ha minacciato il ritiro se la richiesta sarà confermata – ma nelle ultime ore è sceso in campo il presidente della Repubblica Itzhak Herzog facendo capire alla tv che è una fase delicata per andare muro contro muro. Si attendono sviluppi.

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

Svezia

Germania- Isaak – “Always on the run” (lingua: inglese)

Regno Unito – Olly Alexander- “Dizzy” (lingua: inglese)

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio

Prima metà

Austria – Kaleen – “We will rave” (lingua: inglese)

Malta – Sarah Bonnici- “Loop“ (lingua: inglese)

Svizzera

Grecia – Marina Satti- “Zari”

Cechia – Aiko – “Pedestal“ (lingua: inglese)

Albania – Besa – “Zemrën n’dorë“(lingua: inglese)

Danimarca- Saba- “Sand” (lingua: inglese)

Armenia

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

