Top of the charts: Beyoncè si issa ai vertici delle charts europee, resiste Benson Boone

Beyoncè arriva nelle classifiche europee e conquista i primi posti sia con il singolo “Texas Hold’Em” che con l’album “Cowboy Carter”



SINGOLI:Nana- Ard Gashi

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Poj- AVG & Macan

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: MTV Unplgged in Wien- Christina Sturmer



SINGOLI: Lap– Zeynep Bastık

ALBUM:Lotos -Paster & RZZA



SINGOLI Fiandre:Europapa-Joost

SINGOLI Vallonia: Beautiful things- Benson Boone

RADIO Germanofona:Turn The Lights Back On-Billy Joel

ALBUM Fiandre: Per ongeluk- Pommelien Thijs

ALBUM Vallonia:2024: On a 35 ans!- Les Enfoirés



SINGOLI: Heart over mind- Alan Walker & Daya

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Tentokrát- Grey256



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI nazionali:Bez tebe-Igor Delac

SINGOLI internazionali: Teax Hold’em- Beyoncè

ALBUM nazionali: ZIndexi-Indexi

ALBUM internazionali:Invincible shield-Judas Priest



SINGOLI: Bellevue- Tobias Rahim ft D1ma

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI:Uuteen eiliseen – Mirella

ALBUM:III Tri-Logy (2024 Mix)-Kingston Wall



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:2024: On a 35 ans!- Les Enfoirés



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Off- Alligatoah



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Audio Vertigo-Elbow



SINGOLI nazionali:Zari- Marina Satti

SINGOLI internazionali: Carnival- Kanye West & Ty Dolla Sign

ALBUM: Highway to hell- AC/DC



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:Guts-Olivia Rodrigo



SINGOLI: Lose control. Teddy Swims

ALBUM:Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: The snow goose – Camel

ALBUM:Mishh liles- Omer Adam



SINGOLI: L’ultima poesia-Ultimo & Geolier

ALBUM: Icon- Tony Effe



SINGOLI: Lovers in a past life- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

ALBUM:Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Plastika- Free Finga



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI: Doctor (Work it out)- Pharrel Williams & MIley Cyrus

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI nazionali: Time files – Red Electric

SINGOLI internazionali:Texas Hold’em- Beyoncé

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI: Harizma- Wallem

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Soldat (rmx)- Vc barre, golfklubb, pablo paz feat. takenoelz

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Europapa-Joost

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Matyle- Sylwia Grzeszczak

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Habibi-Dillaz

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI nazionali: Noaptea ne fura iubiri -Theo Rose ft Andrei Ursu

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM:Beast mode- Ian



SINGOLI: Heart over mind- Alan Walker & Daya

ALBUM: HOPE ON THE STREET VOL.1-J.Hope



RADIO:Un ragazzo, una ragazza- The Kolors



SINGOLI nazionali: Viski -Nikolija-feat. Inas

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI:Bbejbb – Separ& Grimaso

ALBUM: Benihana-Shimmi



SINGOLI nazionali: Glej me, sanjam – Balladero

SINGOLI internazionali: Texas hold’enm- Beyoncè

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI: X’clusivo-Gonzy

ALBUM: Estopia-Estopa



SINGOLI:Ven fam e du? – Hoooja & Miriam Bryant

ALBUM:In memory of some stand up guys- C.Gambino



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM:Cowboy Carter-Beyoncé

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Cowboy Carter-Beyoncé



SINGOLI:Tiara-Manuel

ALBUM: 0- Beton.Hofi

