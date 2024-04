“Forget about us”, il debutto da solista di Perrie Edwards delle Little Mix

Salutiamo il debutto da solista di un nome che ha venduto tantissimo con una delle girl band al femminile più famose d’Europa, vale a dire le Little Mix. Il gruppo è in pausa dopo il successo mondiale del “Confetti Tour 2022” e in questo ftattempo Perrie Edwards debutta con “Forget about us”, avviando quindi anche una carriera solista.

Il brano è co-firmato da Ed Sheeran al quale l’artista britannica aveva mandato un demo. Il testo del brano, scritto dalla stessa cantautrice fa già discutere perchè secondo alcuni farebbe riferimento alla storia passata da lei avuta con Zayn Malik, ex componente degli One Direction ed a Jesy Nelson, ex componente delle Little Mix. Curiosamente i singoli dei due ex fidanzati sono usciti lo stesso giorno.

Oltre 30 milioni di dischi venduti in poco più di 10 anni di carriera, le Little Mix in Italia sono note soprattutto per “Love me like you”, singolo del 2017, incluso nell’album “Get weird” ed in alta rotazione anche nelle radio del nostro Paese.

