“Alas”, il ritorno triste e dolce di Soraya Arnelas

In questi giorni il nome di Soraya Arnelas è tornato in auge perchè la cantante dell’Extremadura è stata annunciata come spokeperson della Spagna all’Eurovision Song Contest 2024, quella stessa Spagna che lei ha rappresentato con poca fortuna (penultimo posto) nel 2009 con “La noche es para mi”.

Ma in Spagna sta girando nelle radio “Alas”, il nuovo singolo. Un brano pieno di dolcezza ma anche di lacrime che lei – lanciata da Operacion Triunfo 18 anni fa – ha definito “il più difficile della mia lunga carriera”. Il protagonista del brano è infatti il terzo figlio che Soraya portava in grembo e che ha perso lo scorso Gennaio, al quarto mese di gravidanza a seguito delle complicazioni che si porta dietro dalla nascita del primo e che le hanno causato il un distacco di uretra e un’ernia nel suo ombelico.

È stata la canzone più difficile da cantare dai miei 18 anni di carriera. Un mare di lacrime, ma ne varrà la pena. Vorrei di cuore che questo problema possa aiutare molte famiglie e i piccoli e piccoli astronauti che sono volati su altri pianeti”

Così l’artista nell’annunciare il lancio del videoclip del brano che per ora esce soltanto in singolo. A livello musicale, Soraya è in cerca di rilancio perchè l’ultimo album del 2020 non è andato bene. Manca dai primi posti delle charts da un decennio e questa potrebbe essere l’occasione della ripartenza.

