Esce “Krip”, il nuovo potentissimo singolo degli ucraini Go_A

Sempre on fire i Go-A, la band ucraina resa celebre dal quinto posto all’Eurovision 2021 con l’iconica “Shum”. Esce in questi giorni “Krip“, un nuovo fortissimo singolo che fonde l’elettronica con le sonorità tradiazionali ucraine e che conferma su ottimi livelli il gruppo capitanato da Kateryna Pavlenko ormai popolarissimo anche in Italia

Il brano esce per ora soltanto in singolo come molte delle altre loro produzioni uscite dopo l’Eurovision ma nel frattempo la band – che ha recuperato in pieno anche Igor Didenchuk, dopo la conclusione dell’esperienza con Kalush Orchestra – si prepara all’uscita del secondo album, che si preannuncia molto forte e probabilmente destinato anche a sfondare le classifiche internazionali.

Intanto si godono il record già in tasca di artisti ucraini più venduti dei tempi recenti in Europa.

