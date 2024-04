“Single like a Pringle”, il singolo di (ri)lancio delle Herzbeben

Si sono conosciute nel lontano 2012 ai casting di Popstars, un talent show che in Germania ha avuto maggior successo rispetto al resto d’Europa (da noi è lo show che ha sfornato le Lollipop). Oggi, a 10 anni di distanza, Scarlet Flair e Zuleyha Tonn Nguyen tornano in duo con un singolo che fode EDM e schlager dal titolo “Single like a Pringle”.

Lanciate nel 2021 dal singolo “Uns gehört die Welt“, rodotto da Tim Peters (Matthias Reim, Feuerherz, Eloy de Jong), il brano è immediatamente virale e gli è valso l’avvio di collaborazioni importanti, come quelle con Daniel Volpe (Monrose, Edurne, Jermaine Jackson), che ha prodotto “Wir lieben das”. E come ormai capita sempre più spesso, il loro trampolino di lancio (in questo caso rilancio) è stato TikTok.

