Alla scoperta di di Zélie, il nome nuovo del pop francese con la musica nel cuore

Sonorità francesi moderne e un tocco di vintage, con ispirazioni importanti come Angèle, la cantautrice belga pigliatutto degli ultimi anni, Clara Luciani,e il rapper Lomepal. Zélie è il nome nuovo del pop francese ed è appena uscita con “En roselie”, nuova traccia del suo primo album: “Un million des petites chocs”, uscito a fine 2023 e ascoltabile qui sotto.

Tracce fortissime, una più bella dell’altra, segno anche di un bel talento compositivo. Le tracce di questo lavoro sono infatti ben 16, per un lavoro che esce sia in digitale ma anche in doppio vinile, un altro segno di unione fra un passato che ritorna di moda ed una generazione, la sua, che nei testi di questo lavoro è molto ben rappresentata.

E che la musica fosse nel suo dna lo testimonia il fatto che dopo aver studiato danza a livello professionale, ha abbandonato il conservatorio dopo ben 7 anni, per dedicarsi completamente alla composizione ed al canto. Per Zélie Claeyssen, parigina, 21 anni, la musica è dunque una questione di cuore più ancora che di testa. Cuore ed emozioni che mette nei suoi pezzi.

In rete è subito diventata virale e un suo recente concerto ha riempito La Cigale, a testimonianza di un talento che è sbocciato per una volta senza passare da contest e talent show. In lei ha creduto un’etichetta, la Low Wood che in pochi anni ha messo nel roster un sacco di gente interessante: è l’etichetta che all‘Eurovision Song Contest ha lanciato i Madame Monsieur e poi Bilal Hassani, ma ci sono alcuni dei nomi nuovi della scena indipendente francese (di alcuni di questi parleremo).

