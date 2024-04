“Fan Fiction” e gli amori impossibili di Julie Meletta, la nostra videointervista

È uscito lo scorso venerdì 26 aprile “Fan Fiction”, l’ultimo singolo di Julie Meletta. La cantautrice ticinese, di origini francesi, anticipa dunque il suo prossimo EP in uscita a ottobre, “Amarcoeur”, che sarà una raccolta di brani in lingua francese per raccontare gli amori impossibili.

Con questo brano Julie racconta l’ossessione con tutti i suoi abissi, la dimensione dell’impossibile, del surreale e del proibito. Il tutto intensificato da un ritmo scandito e frenetico, che richiama le sonorità di Plastic Bertrand e della hit “Ça plane pour moi” del 1977.

L’artista, che lo scorso anno è entrata nelle classifiche musicali svizzere grazie all’EP di debutto “CHIC!” e ai due singoli estratti, l’omonimo “CHIC!” (che Julie ci ha confessato di aver presentato alla selezione per l’Eurovision) e “Que des Vibes”, è nel bel mezzo di un mini tour promozionale che la sta portando in giro per la Svizzera. Parallelamente alla sua attività musicale poi c’è anche quella da animatrice radiofonica per la RSI Rete Tre.

“Fan Fiction”, pubblicato da Phonag Records, è stato prodotto in collaborazione con Aris Bassetti (Peter Kernel, già nominato al Gran Premio Svizzero di Musica). Il brano è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 aprile. L’uscita del singolo è stata accompagnata dalla pubblicazione del videoclip ufficiale, che trovate a questo link.

