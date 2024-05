“Hunger” di Aiko & Teya, il duetto scorre lungo il Danubio

Un interessante duetto nel segno dell’elettronica mette insieme una partecipante dell’ultimo Eurovision ovvero la ceca di origine russa Alena Shirmanova-Kostebelova in arte Aiko (undicesima nella sua semifinale con “Pedestal“) e l’austriaca di origine serba Teodora Spiric in arte Teya (in gara nel 2023 insieme a Salena con “Who the hell is Edgar?”)

“Hunger” è un brano che per adesso non fa parte del nuovo lavoro della cantante ceca, che è attualmente in preparazione ed esce a poca distanza da “White flag”. Una curiosa coincidenza unisce le due cantanti, ovvero la comune provenienza danubiana.

La canzone conferma comunque come Aiko, che ha già tre album prodotti in maniera indipendente alle spalle, sia un’artista consolidata. Un vero peccato la sua eliminazione, soprattutto di fronte a brani che non meritavano il passaggio del turno. “Hunger” è comunque una produzione dal buon appeal radiofonico, destinato ad essere un brano anche di tenere nel mainstream la giovane austriaca, che ha rilanciato la carriera solista dopo il passaggio eurovisivo in coppia con Salena

