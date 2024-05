“Wunder”: Ayliva e Apache 207 sono un duetto da primato in Germania

Ritroviamo Ayliva (stilizzata tutta in maiuscolo), uno dei nomi nuovi e più forti del pop tedesco, che noi di Euromusica avevamo trattato per primi quando non era ancora iniziata la sua scalata alle classifiche e poi anche quando invece la vetta è stata raggiunta.

Elif Akar– questo il nome dell’artista di origine turca – duetta ora con un altro nome di punta, pure lui esponente della comunità turca, vale a dire Volkan Yaman in arte Apache 207 (zweihundertundsieben), rapper che ha già messo insieme diversi primi posti, il più premiato dei quali con “Komet” nel quale duetta col grande vecchio del rock tedesco Udo Lindenberg.Già 20 dischi di platino in solo tre anni di attività, ora è di nuovo in testa alle charts con “Wunder”.

Artista dell’anno in Germania, Ayliva nel giugno 2022, si è esibita infatti come supporter nel tour mondiale di Alicia Keys nelle arene tedesche di Berlino e Mannheim davanti a più di 15.000 spettatori ciascuna, suonando in ciascun concerto per 30 minuti.

