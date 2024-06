“Slavata” (e altre canzoni): il talento della bulgara Dara Ekimova

La scena musicale bulgara è varia ed interessante e la momentanea uscita di scena dall’Eurovision priva gli europei di fare la conoscenza con una serie di nomi di ottimo livello. Uno di questi è Dara Ekimova, campionessa di vendite in patria, tuttora ai vertici dell’aiplay nazionale. In queste settimane è uscita “Slavata“, un brano dalle sonorità internazionali ma cantato in bulgaro che conferma su ottimi livelli la ventunenne cantautrice.

A fine 2023 era uscito “Disham” mentre sempre in questo 2024 è uscito “Vsichko E Bilo Za Dobro” che la vede insieme ad un altro nome di peso del pop bulgaro ovvero Mihaela Fileva.Invece è di pochi giorni fa “Ako se obadish” cantato insieme a Robi Nikolov.

Lanciata giovanissima da alcune partecipazioni non fortunate ai talent show (fra cui la versione bulgara di Star Academy), figlia d’arte (il padre è il frontman di una celebre band bulgara), è esplosa nel mainstream nel 2019, con una popolarità accresciuta anche dalla partecipazione alla versione locale de “Il cantante mascherato”.

