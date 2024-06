“Bestiale”, il ritorno nel mainstream degli Eiffel 65 (con Loredana Bertè)

Segnaliamo con grande piacere il ritorno nel mainstream degli Eiffel 65. Per chiunque abbia più di 40 anni non c’è bisogno di presentazione alcuna. Per i più giovani, stiamo parlando di uno dei gruppi che hanno segnato la scena EDM e dance di fine anni 90 e di tutto il primo decennio dei 2000: è loro la celebre “Blue“, poi rilanciata lo scorso anno da David Guetta e Bebe Rexha col titolo di “I’m good”

Dopo l’uscita di Gabry Ponte, ora solo Jeffrey Jey e Maury a portare avanti il progetto: “Bestiale” è il nuovo singolo che li vede insieme a Loredana Bertè. L’incrocio fra l’altro è avvenuto a Sanremo 2024, dove la cantante calabrese era in gara e il duo torinese ospite di Fred De Palma nella serata duetti. Ora con questo brano ci riportano direttamente negli anni 90. A Sanremo, fra l’altro, gli Eiffel 65 sono anche andati in gara nel 2003 con “Quelli che non hanno età”, una delle prime loro apparizioni in italiano.

Nel 2023 c’era stata una prima apparizione dei rinnovati Eiffel 65 nel contesto internazionale, con la partecipazione alla finale de “Una voce per San Marino”, con l’inedito “Movie star”, che però non strappa il biglietto per l’Eurovision, chiudendo al quinto posto.

