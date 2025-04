Amici 2025: il punto della situazione a metà del serale

Arrivati al giro di boa del serale di Amici 2025, l’edizione numero 24 del fortunato talent di Canale 5 guidato da Maria De Filippi, è d’obbligo fare il punto della situazione e analizzare quanto sta accadendo. E, fidatevi, ne sono accadute di ogni nel bene e nel male.

Chi si è salvato

Essendo Amici di Maria De Filippi una gara, c’è chi si salva e chi invece viene eliminato. Alcune eliminazioni, una in particolare, risultano alquanto inspiegabili (ma ci arriveremo più avanti). Soffermiamoci su chi è ancora in gara, come di consueto con un occhio di riguardo per la categoria del canto.

Due delle voci più interessanti di questa edizione, vale a dire Antonia (della squadra ZerbiCele) e Senza Cri (in squadra con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) sono ancora in gara: Antonia ha semplicemente una voce unica, ma le manca un po’ di studio che la rende ancora un po’ acerba (ma il potenziale c’è), mentre su Senza Cri c’è poco da dire, essendo lei una cantautrice e avendo già esperienza (e un Sanremo Giovani) alle spalle, quindi discograficamente funziona.

C’è del potenziale anche per Jacopo Sol, Trigno e Nicolò, ma con tanto lavoro da fare e poco tempo a disposizione non si possono fare miracoli. Anche loro con un po’ di studio (e meno autotune) potrebbero fare grandi cose, in un’edizione il cui livello è mediamente alto. Di seguito il riepilogo:

Squadra Zerbi-Celentano

Canto

Antonia Nocca

Jacopo Sol

Ballo

Alessia Pecchia

Chiara Bacci

Daniele Doria

Squadra Pettinelli-Lettieri

Canto

Nicolò Filippucci

Trigno

Ballo

Francesca Bosco

Squadra Cuccarini-Lo

Canto

Senza Cri

Ballo

Francesco Fasano

Le eliminazioni

“E se finirà sarà solo un effetto di scena”. È come se chiamamifaro se lo sentisse che il suo percorso da lì a poco sarebbe terminato, ma tant’è. Del suo ballottaggio con Senza Cri (che insieme a Gigi è uno dei progetti più interessanti di questa edizione) rimane una performance memorabile sulle note di “Leone”, ultimo singolo pubblicato durante il percorso ad Amici, e la valanga di affetto del pubblico per quella che, senza essere di parte, potremmo definire un’eliminazione insensata.

Vediamo però nel dettaglio le eliminazioni e i ballottaggi finora visti in questa edizione del serale, come sempre con un occhio di riguardo per la categoria del canto:

Nel ballo ci abbandonano Asia, eliminata alla prima puntata (con doppia eliminazione) e Raffaella nella seconda, rispettivamente nelle squadre Cuccarini-Lo e Pettinelli-Lettieri. Intatta per quanto riguarda il ballo la squadra Zerbi-Celentano.

Nel canto, e qui essendo il nostro ambito ci soffermiamo maggiormente, la situazione è più complessa. Nella prima puntata, con doppia eliminazione, le performance di Vybes (squadra ZerbiCele) sulle cover di “Sally” e “La canzone di Marinella” non sono sufficienti a garantirgli la permanenza nel serale. Al ballottaggio con Francesca (in gara nel ballo, e già qui dovremmo capire il senso di molte situazioni nel programma) esegue la sua “Chiedere aiuto”, ma la giuria gli preferisce la ballerina.

Il secondo eliminato è Luk3, della squadra Cuccarini-Lo, che lascia la gara nella terza puntata, dopo aver eseguito “Todo de ti” di Rauw Alejandro, il suo singolo “Roma lo sa”, “L’urdemo vase” di Rocco Hunt nella sfida per l’eliminazione e, al ballottaggio con Trigno, “Twistin’ the night away” di Sam Cooke.

Della quarta (e per ora ultima) eliminazione abbiamo accennato all’inizio del paragrafo, ma nel dettaglio a decidere l’eliminazione di chiamamifaro sono state le performance su “Drivers license” di Olivia Rodrigo, “Please please please” di Sabrina Carpenter, sulla sua “Leone” nella sfida per l’eliminazione e, nel ballottaggio finale con Senza Cri, su “Every teardrop is a waterfall” dei Coldplay.

Gli inediti più interessanti

Non è un caso, lo ripetiamo ancora una volta come avevamo già specificato nel precedente articolo sul programma, che i brani più interessanti venuti fuori da questa edizione di Amici di Maria De Filippi siano di chiamamifaro e Senza Cri. Discograficamente parlando sono gli unici due progetti belli e pronti, che probabilmente nemmeno avevano bisogno di un passaggio nel talent se non per crescere e maturare ulteriormente.

Dopo “Perché” e “O.M.G.”, di cui avevamo parlato nell’articolo precedente, proprio a ridosso dell’inizio del serale è uscito sulle piattaforme il terzo (e ultimo) singolo intitolato “Leone” di cui abbiamo già accennato in precedenza. Sarà forse per il pathos nell’ultima esecuzione di questo brano, ma dopo l’eliminazione è entrato stabilmente nella playlist di chi vi scrive.

Anche per Senza Cri è bene segnalare, dopo “Tutto l’odio”, l’ottimo lavoro fatto con “Grande muraglia”. Il brano si lascia ascoltare tranquillamente e denota una maturità nella scrittura con pochi eguali. Non è una sorpresa, d’altronde conoscevamo l’artista anche prima del suo percorso nel talent.

Giunti dunque alla metà dell’edizione numero 24 di Amici di Maria De Filippi, il fortunato talent Mediaset targato Fascino PGT in onda su Canale 5, non ci rimane che attendere le prossime serate (quest’anno erano in programma 9 puntate del serale, comprese semifinale e finale) e vedere cosa ci riserverà il futuro di questo programma.

