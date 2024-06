Airplay e downloads: Artemas prosegue la corsa in vetta, entrano Rose Villain e Olexesh

Classifica europea dei downloads e degli airplay ancora dominata da Artemas. Rose Villain nella top 10 europe

I 10 SINGOLI PIUโ€™ SUONATI IN EUROPA

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

3.Beautiful things โ€“ Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

4.Whatever- Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Never be lonely- Jax Jones, Cascada & Zoe Wees ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

7.Lose control- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.Training season- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9.Austin- Dasha ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ SUONATI

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Whatever- Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

3.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Training season- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

5.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

6.Alibi-Ella Henderson & Rudimental ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

7.Head down-Lost Frequencies ft Bastille ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Houdini- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9.Forget about us โ€“ Perrie ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.Is it love- Loreen ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช

I 10 SINGOLI PIUโ€™ VENDUTI IN EUROPA

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Beautiful things โ€“ Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

3.Gata only โ€“ Floyymenor & Chris MJ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ

4.Lose control- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Lunch- Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

7.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

8.Texas Holdโ€™em- Beyoncรฉ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.Stumblinโ€™in- Cyril ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Pedro- Raffaella Carrร , Jaxomy & Agatino Pedro ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ VENDUTI

1.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

2.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

3.Pedro- Raffaella Carrร , Jaxomy & Agatino Pedro ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

4.I donโ€™t wanna wait โ€“ David Guetta & One Republic ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

5.Europapa- Joost Klein ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ

6.Wunder โ€“ Aylive & Apache 207 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

7. Whatever- Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.Training season โ€“ Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9. Pistoleta- Olexesh, Ataypapi, Ilo Zaraga ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Come un tuono-Rose Villain & Guรจ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

