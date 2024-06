“¿Qué va a saber?, il pop fresco di Love of Lesbian e Amaral

Non ne abbiamo mai parlato, colpevolmente e allora rimediamo. Perchè Love of Lesbian sono una delle indiepop band piuù popolari e interessanti di Spagna. Ormai da oltre un decennio sulla scena, da tempo sono indie ormai solo nello stile, perchè incidono per una major e hanno quattro album al primo posto nella scena musicale spagnola. Qui li troviamo in “¿Qué va a saber?” in cui duettano con un’altra delel più belle realtà spagnole, gli Amaral.

Per chi non si ricordasse il duo di Saragozza ne avevamo parlato più volte: l’ultimo lavoro risale al 2019 ed è “Salto al color”, ma il loro maggior successo è il doppio album “Gato negro, dragon rojo”.

La canzone è uno dei due duetti del nuovo album “Ejército de salvación” (l’altro è “Contraddicciòn”, con Rigoberta Bandini). C’è chi li vorrebbe all’Eurovision ed in effetti sarebbero una scelta di gran classe, anche se forse non del tutto dentro il contesto e pertanto rischiosa per una big in cerca di rilancio come la Spagna. Nominati Best Spanish Act nel 2012, anno del loro esordio, hanno poi messo insieme una serie di riconoscimenti importanti, l’ultimo dei quali ai rinnovati Premios Ondas, i premi spagnoli della musica e dello spettacolo, per il lavoro precedente “V.E.H.N: Viaje Épico Hacia la Nada, di cui qui potete ascoltare la title track.

Mi piace: Mi piace Caricamento...