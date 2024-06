Musicultura 2024: gli 8 vincitori. Paola Turci e Carolina Di Domenico alla conduzione

Si è svolta questa mattina, alla Sala degli Arazzi Sergio Zavoli, la conferenza stampa di presentazione di Musicultura 2024, la 35esima edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore che si svolge annualmente allo Sferisterio di Macerata.

Sono intervenuti in conferenza il direttore artistico Ezio Nannipieri, le conduttrici Paola Turci e Carolina Di Domenico, il direttore Rai Radio 1 Francesco Pionati, il direttore Offerta Estero Fabrizio Ferragni, il direttore Rai News Paolo Petrecca e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Giovanni Anversa.

Come accade ormai da anni, le due serate finali in programma per il 21 e 22 giugno saranno riassunte in un unica trasmissione, che sarà confezionata dalla regia di Duccio Forzano e che andrà in onda in seconda serata su Rai 2 e su Rai Italia il 15 luglio. La conduzione sarà affidata a Carolina Di Domenico, per il secondo anno di fila, e da Paola Turci, al suo esordio in conduzione dopo le partecipazioni da ospite (ultima delle quali lo scorso anno).

Le due serate saranno inoltre raccontate su Rai Radio 1 dalle voci di John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua, che storicamente presentano al pubblico radiofonico della Rai l’evento farcendolo con le interviste ai protagonisti, gli 8 vincitori, e agli ospiti che si alterneranno sul palco dello Sferisterio di Macerata.

Per la cantautrice, che raccoglie il testimone di Flavio Insinna (che ha lasciato la Rai e non potrà dunque essere al timone della manifestazione), l’invito è arrivato direttamente dalla sua compagna di avventura Carolina Di Domenico, che dopo il successo della scorsa edizione è stata riconfermata in conduzione dell’evento.

Gli 8 vincitori di Musicultura 2024

Niente da fare per il duo romano Velia, di cui vi abbiamo più volte raccontato sulle pagine del nostro sito. Passa il turno invece Anna Castiglia, che abbiamo conosciuto a X Factor e rivisto al Concertone del Primo Maggio di Roma. Di seguito gli 8 vincitori:

Nico Arezzo (Modica) – Nicareddu

(Modica) – Nicareddu Anna Castiglia (Catania) – Ghali

(Catania) – Ghali De.Stradis (Bologna) – Quadri d’autore

(Bologna) – Quadri d’autore Nyco Ferrari (Milano) – Sono fatto così

(Milano) – Sono fatto così Bianca Frau (Sassari) – Va tutto bene

(Sassari) – Va tutto bene Helle (Bologna) – Lisou

(Bologna) – Lisou Eugenio Sournia (Livorno) – Il cielo

(Livorno) – Il cielo The Snookers (Morbegno) – Guai

