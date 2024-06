“Qué màs da”, Rigoberta Bandini e Julieta Venegas regine di cuori dell’estate

Torna nel mainstream europeo dopo quasi 20 anni di assenza Julieta Venegas e lo fa insieme ad un’altra grande protagonista del pop latino, ovvero Rigoberta Bandini. La cantautrice spagnola esce in questi giorni con “Qué màs da”, un singolo estivo di quelli potenti che esce per appunto senza un album a corredo e che la vede insieme alla collega messicana, ancora di buona popolarità nei paesi latini ma un po’ scomparsa dai radar nel resto d’Europa.

Di Rigoberta Bandini abbiamo già detto: lanciata al grande pubblico poco prima del Benidorm Fest 2022, in cui è arrivata seconda col brano “Ay mamà”, poi doppio disco di platino, ha una discografia interessantissima di cui abbiamo parlato.Forse la miglior artista emergente europea in questo momento, viene da tre anni di enorme successo (altri 6 dischi d’oro, oltre a quelli di platino), ora va di nuovo alla conquista dell’estate.

E ci fa riascoltare la voce calda e avvolgente di Julieta Venegas. Qui non ne abbiamo mai parlato perchè appunto messicana e perchè la sua unica incursione nel mainstream internazionale non latino è del 2006, cioè prima della nascita di questo blog. L’album “Limon y sal” vinse 4 dischi di platino, un Grammy (miglior album latino) e due Latin Grammy (Best Alternative e Producer of the Year) ed era pieno zeppo di pezzi fortissimi. Su tutti ovviamente la title track e “Me voy”, entrambi anche di buon successo (più radiofonico che discografico) anche da noi.

