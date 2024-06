“Volles Risiko”, lo schlager pop che segna il ritorno di Beatrice Egli

Di Beatrice Egli siamo stati fra i primi a parlare, sin dagli esordi 11 anni fa quando a sorpresa è diventata la prima cantante schlager a vincere un talent show pop, ovvero Deutschland Sucht den Superstar. Da allora la cantante svizzera è diventata un nome solido nel panorama musicale di lingua tedesca.

“Balance” è il nuovo album uscito l’anno scorso, il primo dopo il cambio di etichetta discografica, lanciato da un singolo “Volles Risiko” che la conferma su ottimi livelli. A 35 anni Beatrice Egli è anche ormai una donna capace di esprimere la sua femminilità con grazia, dando a questo genere di musica un taglio giovane e moderno, una linea che dopo di lei stanno seguendo molti dei nomi nuovi del genere, su tutte l’austriaca Melissa Naschenweng.

Ancora una volta prima in classifica, le manca però da qualche anno una certificazione. Sono in molti, fra gli appassionati di musica europea, a sperare che possa essere fra gli ospiti del prossimo Eurovision in terra svizzera. Chissà. Intanto, anche “Du du du” merita un ascolto.

