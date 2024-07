“High hopes & heartaches”: torna Nikki French (marchiata Abba)

Nuovo singolo per Nikki French, la cantante britannica nota per aver rappresentato il Regno Unito all’Eurovision 2000 con “Don’t play that song again”. Fresco di uscita ecco “High hopes & Heartaches”, che porta la firma di Benny Andersson e Bjӧrn Ulvaeus ovvero i due uomini degli Abba. Ed in effetti, dalle sonorità retrò si percepisce l’influenza musicale del quartetto svedese.

Nikki French già prima dell’Eurovision era nota soprattutto come performer ed interprete di cover (celebre la sua versione di “Total eclypse of the earth” di Bonnie Tyler) e dopo la rassegna è entrata gradualmente nel circuito eurovisivo diventando la host di numerosi eventi collaterali, sia nel Regno Unito che a livello internazionale. Non ancora sessantenne, ha comunque anche una carriera musicale di tutto rispetto con cinque album di inediti e una lunga serie di Ep e lavori di cover, sia pure lontana dal mainstream.

Nel 2023 è uscito il suo lavoro appunto di cover di brani eurovisivi dal titolo “Eurovision” e due mesi fa era uscito un altro singolo dal titolo “Nothing is impossible”, decisamente molto retrò. Quattro anni fa, in occasione del ventennale della partecipazione eurovisiva, realizzò una versione a distanza della sua canzone eurovisiva, insieme a tre dei quattro ballerini e coristi che l’avevano accompagnata allora.

