Targhe Tenco 2024: fra i vincitori Diodato e… Franco Califano

Sono state annunciate oggi, lunedì 8 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2024. Un’edizione che ha visto un risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di ben 239 votanti fra esperti, giornalisti e addetti ai lavori del settore musicale

Fra i vincitori dei riconoscimenti (qui le candidature) Diodato, per la miglior canzone dell’anno, dedicata alla sua città natale Taranto e l’album postumo di Franco Califano.

Tutti i premiati

Miglior album in assoluto: “È inutile parlare d’amore” di Paolo Benvegnù

“È inutile parlare d’amore” di Miglior album in dialetto: “Assamanù” di Setak

“Assamanù” di Miglior album opera prima: “Curami l’anima” di Elisa Ridolfi

“Curami l’anima” di Miglior album di interprete: “Hasta Siempre Mercedes” di Simona Molinari

“Hasta Siempre Mercedes” di Miglior canzone singola: “La Mia Terra” di Diodato

“La Mia Terra” di Miglior album a progetto: “Sarò Franco – Canzoni inedite di Califano”

La cerimonia di premiazione si terrà il 17, 18 e 19 ottobre, come di consueto, presso il Teatro Ariston di Sanremo. Quest’anno il Premio Tenco celebra un traguardo importante: i 50 anni. Per l’occasione, oltre alle Targhe, saranno assegnati anche il Premio Tenco alla carriera e il Premio Tenco all’operatore culturale.

Inoltre, verrà conferito il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia nel 2020, per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

