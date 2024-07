“In bilico” è il nuovo bellissimo singolo di Kida

Qui ad Euromusica abbiamo deciso di prendere a cuore la causa di Kida, al secolo Denise Bertozzi, la diciottenne cantante di San Marino due volte finalista ad “Una voce per San Marino” che secondo noi meriterebbe il biglietto per l’Eurovision senza selezioni. Noi l’avevamo intervistata in occasione del suo esordio, poi vi avevamo dato conto del secondo singolo “Invincibile”.

Adesso esce “In bilico”, il terzo singolo che è senz’altro il migliore di quelli che la giovanissima sammarinese sta promuovendo, un pop fresco con inserti rap, cantabile e radiofonico. Accompagnato da un video molto particolare. Intere sezioni girate con l’iPhone, con inquadrature volutamente sfocate, zoom “sbagliati”, color cruda…il tutto al servizio di uno storytelling immediato, svuotato dai cliché.

La canzone è scritta e prodotta da un altro nome passato da queste colonne tempo fa ovvero Piermatteo Carattoni, cantautore, disegnatore e paroliere principale di San Marino. E lei la canta molto bene: c’è sicuramente del lavoro in post produzione, ma Kida matura sempre più ad ogni singolo. Segnatevi il nome di questa ragazza, che è brava davvero.

