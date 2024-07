“Olhar p’ra baixo”, il nuovo affascinante EP di Iolanda

Una scelta molto singolare quella di Iolanda Costa, la cantautrice portoghese arrivata al grande pubblico grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “Grito”.

L’ottimo decimo posto ha reso giustizia – deogratias – ad una melodia non facile, soprattutto per gli standard eurovisivi – e contemporaneamente all’Eurovision era uscito il suo secondo EP che portava il titolo del brano in concorso e sostanzialmente comprendeva cinque differenti versioni del brano, compreso un remix.

Adesso esce “Olhar p’ra baixo”, un EP di cinque canzoni, senza la canzone eurovisiva, che è accompagnato da questa intensissima ballata che le dà il titolo. Ma tutto il lavoro, che trovate qui sotto, davvero merita moltissimo. Le canzoni portano tutte anche la firma della cantautrice, che continua ad incidere per una importante etichetta indipendente, quella che l’ha rilanciata dopo le sue precedenti esperienze non fortunate a The Voice e Idolos.

