Sanremo 2025, ecco il regolamento. Serata cover a parte e vincitore all’Eurovision

Festival di Sanremo 2025, arriva il regolamento. Sono due le novità: la prima è che la serata Cover – finalmente, verrebbe da dire – non farà media per la classifica ma assegnerà solo un tema a parte. La seconda è che nella finalissima non si azzerano i voti bensì la media delle serate andrà a sommarsi col risultato della quinta serata per l’esito finale.

Il vincitore, come negli ultimi anni, rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025, salvo il fatto che dovesse esserci una rinuncia o una mancata firma del modulo. In quel caso, toccherà alla Rai scegliere internamente. I campioni in gara sono invece 24.

Il regolamento

Prima serata : si esibiranno i 24 Campioni in gara e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Finalissima fra i due giovani rimasti: saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33% sul risultato complessivo della votazione.I 24 campioni, con ausilio di ospiti, gareggeranno in una serata cover, con classifica a parte. Solita votazione con le tre giurie. Quinta serata: Finalissima fra i 24 campioni, con votazione mista delle tre giurie. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni in gara. Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento, dopodiché riproposizione delle 5 canzoni finaliste e nuova votazione, con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato di questa nuova votazione in Serata sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni, così come risultante nella classifica generale parziale stilata in Serata, al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzoni e quindi una classifica finale delle stesse 5 canzoni, così da incoronare il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

