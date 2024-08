“The day of….”, il nuovo potentissimo singolo dei Nightwish

Amici che amate il metal, alzate il volume delle casse perchè i Nightwish sono tornati.Quattro anni dopo l’ultimo lavoro di inediti, il 20 settembre esce “Yesterwynde“, ma intanto arriva un potentissimo singolo di lancio, “The day of…”.

A quasi trent’anni dal loro debutto, la band finlandese è ancora in gran forma e rinverdisce i fasti di un genere, il symphonic metal, che non passa mai di moda. Certamente i puristi, gli amanti dei Nightwish della prima ora, rimpiangono Tanja Turunen, la voce degli esordi e delle prime hit come “Nemo“.

O rimpiangolo forse Annette Olzon, che l’ha sostituita e che è nota in Italia per l’unico singolo della band arrivato nelle nostre charts (decimo posto nel 2007), ovvero la mitica Amaranth, ma anche l’olandese Floor Jansen, ormai parte del gruppo dal 2012, non ha affatto abbassato gli standard di qualità.

Le vendite non sono più quelle dei tempi d’oro, questo per onestà va detto, ma parliamo sempre di un gruppo che ha largamente superato le 12 milioni di copie nel mondo, in un genere non proprio mainstream.

