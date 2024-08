Top of the charts: Sabrina Carpenter dominatrice assoluta

Grande protagonista della settimana Sabrina Carpenter con due singoli ma anche il suo nuovo album “Short ‘n sweet”



SINGOLI:Lule- Bejta

ALBUM: Vera me ty-Dhurata Dora & Yll Limani



SINGOLI:Ttvacin – D’Liltte feat. Misho

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Out of dark- RAF Camora

ALBUM: The tortured poets department – Taylor Swift



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:Days before Rodeo – Travis Scott



SINGOLI Fiandre: Stargazing-Myles Smith

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona: Love can heal-Peter Gabriel

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft- Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber forever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Short n’ sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali Vrime je – Oliver Dragojević

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Ravno Do Dna– Azra

ALBUM internazionali: Ate-Stray Kids



SINGOLI:To gange – Kesi & Lamin

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Vitun Hyvin- Turisti, Averagekidluke

ALBUM:Pelkkää Patee-.Pate Mustajärvi



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

ALBUM: La vie continue-Maes



SINGOLI:Bauch beine po – Shirin David

ALBUM:In liebe- Ayliva



SINGOLI: Backbone-Chase & Status/Stormzy

ALBUM: F-1 Trillion- Post Malone





SINGOLI nazionali:Casablanca- SNIK, Franklin WWT

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Sublime-Sublime



SINGOLI:Good luck babe- Chappell Roan

ALBUM:Satellites- Script



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: KBE kynnir: Legend í leiknum- Herra Hmnetusmjor



SINGOLI nazionali:Pass U By- Tamir Grinberg

SINGOLI Internazionali:Espresso Sabrina Carpenter

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM:Days before rodeo- Travis Scott



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Days before rodeo- Travis Scott



SINGOLI: Cry baby- Clean Bandit, Anne Marie & David Guetta

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali:Same Old story- Midnight, Joe Roscoe & Kevin Paul

SINGOLI internazionali:Please please please- Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:Sigg- Ballinciaga

ALBUM:F-1 Trillion- Post Malone



SINGOLI: Terug in de tijd -Yves Berendse

ALBUM: F-1 Trillion- Post Malone



SINGOLI: Och i ach- Sylvia Greszczak

ALBUM: Kaprisy-Sanah



SINGOLI:Sagrado profano – Luísa Sonza & Kayblack

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: Houdini-Eminem

ALBUM:Beast mode +- Ian



SINGOLI:Jet plane- Rehab, Vize, JP Cooper

ALBUM:I am- Macan



RADIO:Malavita- Coma_Cose



SINGOLI nazionali: Bez koda- Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Plešem – Neon Jupiter

SINGOLI internazionali: Woman’s world – Katy Perry

ALBUM: Short’n’sweet -Sabrina Carpenter



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Mañana serà bonito- Karol G



SINGOLI:Regnoblöta skor- Miriam Bryant

ALBUM:Avenge the fallen- Hammerfall



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Still King- Kollegah



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Heartbeat – Dorofeeva

ALBUM: Razdatka 7- Kriminalnyj bit



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

