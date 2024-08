Bateu Matou, il ritmo crossover che arriva dal Portogallo

A proposito di estate, ecco un brano che ce l’ha dentro. Tamburi e percussioni a tutto spiano con in più l’elettronica e una voce calda e coinvolgente. Si chiamano Bateu Matou e sono un progetto che mette insieme tre batteristi storici della musica portoghese, Ivo Costa, Quim Albergaria e Dj Riot quest’ultimo parte dei Buraka Som Sistema, il progetto che mescolava zouk, kuduro e techno beat e per dieci anni di fila – sino allo scioglimento del 2016 – ha sbancato le classifiche portoghesi.

Le sonorità africane sono presenti anche in questa “Cara Feia” che il gruppo ha eseguito lo scorso gennaio a Rotterdam nell’ambito dell’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival organizzato dal circuito delle radio pubbliche europee. Qui c’è la collaborazione di Raissa, una cantante brasiliana cresciuta in Portogallo, voce di molti progetti crossover lusitani e collaboratrice di nomi pesanti della musica lusofona come Anselmo Ralph e c’è anche il rapper Pitè

Recentemente è uscito il loro secondo album dal titolo “Batedeira”. Meirita un ascolto anche “Subi subi”, che vede in voce la cantautrice e attrice luso-angolana Irma.

