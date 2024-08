Amori impossibili parte 3: “Sauvage” è il nuovo singolo di Julie Meletta

Prosegue il viaggio attraverso gli amori impossibili secondo Julie Meletta: dopo “Fan fiction” e “Splatter“, venerdì 23 agosto è uscito “Sauvage”, ultimo singolo della cantautrice ticinese che anticipa l’album “Amarcoeur” in uscita a ottobre.

Parliamo ancora una volta di un brano che unisce le sonorità francesi, marchio di fabbrica delle produzioni musicali di Julie Meletta, a un freschissimo pop di stampo internazionale, che contribuisce a spingere la musica dell’artista non soltanto nelle radio elvetiche.

È infatti notizia di pochi giorni fa l’accesso della cantautrice tra i 12 semifinalisti del concorso CokeSTUDIO Soundcheck, organizzato da una nota azienda multinazionale produttrice di soft drink con l’obiettivo di promuovere le star della musica svizzera di domani.

Quella che sta per terminare è stata un’estate piena di musica per Julie Meletta: il traguardo tagliato nel CokeSTUDIO Soundcheck si somma alle performance su palchi di importanti festival come il Moon&Stars a Locarno o il Gurtenfestival a Berna, senza contare il remix del brano del 2023 “Que des vibes” a opera del collettivo ticinese Glue Valley, che è diventato un autentico tormentone estivo nelle radio della Svizzera.

Oltre all’attività musicale nel senso stretto del termine è proseguita anche l’attività radiofonica con il programma quotidiano su RSI Rete Tre, il terzo canale radio della Svizzera italiana, che ha contribuito a far entrare nelle case la voce di Julie non soltanto attraverso la sua musica ma anche come “voce amica” nel caldo del primo pomeriggio.

“Sauvage”, registrato al Beyond Studios di Sementina (Bellinzona) è disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme di streaming musicale. Insieme al brano è stato pubblicato anche il videoclip, realizzato dai videomaker dello Studio Asparagus.

