Eurovision 2025: scelta la città ospitante. Si va a Basilea dal 13 al 17 maggio

L’edizione numero 69 dell’Eurovision Song Contest sarà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025. L’EBU, insieme alla televisione elvetica SRG SSR, ha puntato sulla città della Svizzera tedesca per ospitare il concorso dopo la vittoria di Nemo con “The Code” sul palco della Malmö Arena.

È dunque la città di lingua tedesca, capitale dell’omonimo cantone, ad aggiudicarsi l’Eurovision 2025, che avrà luogo all’arena St. Jakobshalle, dopo aver battuto nello sprint finale a due Ginevra, città della Svizzera romanda che era stata selezionata nella shortlist delle due città “finaliste” grazie alla disponibilità del Palexpo e alla vicinanza del quartier generale dell’Unione Europea di Radiodiffusione, l’EBU, che ha sede proprio nella città della Romandia.

Oltre alla capitale del cantone Ginevra, Basilea ha superato le altre città scartate in fase iniziale come Zurigo, San Gallo e Berna, con quest’ultima che avrebbe organizzato in tandem con Biel/Bienne, città natale di Nemo.

La scelta di Basilea per l’Eurovision 2025

Sicuramente ha influito nella scelta della città, che ha dato i natali al tennista Roger Federer, la disponibilità di ben due location: lo stadio Sankt Jakob-Park e l’arena St. Jakobshalle di Münchenstein, strutture che hanno in passato ospitato eventi di caratura internazionale come la finale della UEFA Europa League 2016 e i campionati europei femminili di calcio 2025 nel caso dello stadio, sprovvisto però di copertura e per questo motivo scartato, e dell’evento annuale tennistico Swiss Indoors nel caso del palazzetto.

Basilea succede a Lugano, che nel 1956 ospitò al teatro Kursaal la prima, storica, edizione del concorso vinta da Lys Assia (accompagnata tra l’altro dall’orchestra Radiosa), e Losanna che nel 1989, dopo la vittoria di Céline Dion con “Ne partez pas sans moi”, organizzò l’Eurovision Song Contest a Palais Beaulieu incoronando vincitrice la band croata Riva, rappresentante della Yugoslavia, con il brano “Rock me”.

