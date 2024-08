Iva Lorens, il nuovo pop europeo canta in serbo

Iva Mišović, in arte Iva Lorens, è uno dei nomi emergenti del nuovo pop dell’Est Europa. Nata in Serbia, classe 1996, Iva Lorens è una cantautrice e produttrice che ha iniziato a scrivere canzoni quando aveva nove anni, creando un suono dopo essersi trasferita a Berlino.

Dopo esordi in inglese, dal 2021 (pubblicando un primo lavoro) ha deciso di cantare nella serbo e ha pubblicato il suo album di debutto in lingua madre, dal titolo “Svitanje” nel marzo 2023 con il plauso della critica e dal quale è stato estratto il singolo “Udarci“. Pochi mesi fa l’abbiamo vista prima sul palco dell’Eurosonic Noorderslag, lo showcase che si svolge ogni anno a Groningen in Gennaio e poi alla selezione serba per l’Eurovision, con il brano “Dom“

Iva Lorens cita le cantanti Florence Welch (aka Florence and the Machine), Lorde e Bebi Dol (rappresentante della Jugoslavia all’Eurovision 1991 col brano “Brazil”, ma al di là del brano modesto una delle maggiori artiste della zabovna muzika serba degli anni 80 e 90) come suoi modelli musicali, ma è cresciuta ascoltando band come Ekaterina Velika, Gorillaz e Depeche Mode. Interessante anche il singolo “Hej”.

