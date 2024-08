Kim Wilde torna con “Trail of destruction”. E una hit attuale rilancia un suo successo

Ritroviamo un’astista ancora sulla cresta dell’onda ad oltre 40 anni dal debutto: Kim Wilde torna con un nuovo lavoro dal titolo “Closer”, in uscita a Gennaio 2025, accompagnato dal singolo “Trail of destruction”. Racconta l’artista:

Volevo un collegamento con “Stone” dal mio album Close del 1988, oltre a fare riferimento al discorso di Jack Black degli anni ’60 “Sticking it to the man” di School Of Rock. “Stone” era una protesta contro l'”uomo” che si appropria del nostro pianeta e non mantiene le promesse di smettere di rovinarlo. Trail Of Destruction è una protesta per una nuova generazione