Top of the Charts: Sabrina Carpenter conquista l’Europa e batte un record

Clamoroso record per Sabrina Carpenter: oltre a dominare le chart dei singoli e degli album in tutta Europa, fa segnare uno score incredibile nel Regno Unito. Non solo infatti questa settimana è in testa sia negli album che nei singoli (prima donna a riuscirci), ma ha anche le prime tre posizioni della chart dei singoli, rispettivamente con “Taste”, “Please please please” ed “Espresso”.



SINGOLI:Pa tu -Elaj

ALBUM: Eurosport- Dardan & Azet





SINGOLI:Ttvacin – D’Liltte feat. Misho

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Out of dark- RAF Camora

ALBUM: In Liebe- Ayliva



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:Days before Rodeo – Travis Scott



SINGOLI Fiandre: Stargazing-Myles Smith

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona: Les etoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Short’n sweet – Sabrina Carpenter

ALBUM Vallonia: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber forever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Short n’ sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali Vrime je – Oliver Dragojević

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Ravno Do Dna– Azra

ALBUM internazionali: Ate-Stray Kids



SINGOLI:To gange – Kesi & Lamin

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI Push- Nublu ft Maria Kallastu

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Vitun Hyvin- Turisti, Averagekidluke

ALBUM:Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Bauch beine po – Shirin David

ALBUM:In liebe- Ayliva



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali:Casablanca- SNIK, Franklin WWT

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Good luck babe- Chappell Roan

ALBUM:Satellites- Script



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Hudd



SINGOLI nazionali:Pass U By- Tamir Grinberg

SINGOLI Internazionali:Espresso Sabrina Carpenter

ALBUM:Radio Shetach 2 -Peer Tasi



SINGOLI: 30°- Anna

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM:Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: Cry baby- Clean Bandit, Anne Marie & David Guetta

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:Under the sun- Ella Henderson X Switch Disco X Alok

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:SÅ lÆnge jeg er sexy.-Annika

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Terug in de tijd -Yves Berendse

ALBUM: F-1 Trillion- Post Malone



SINGOLI: Było, minęło – Sanah

ALBUM: W Zwiazkzu z muzika -Sabel



SINGOLI:Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii

ALBUM: Ate- Stray Kids



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Beast mode +- Ian



SINGOLI:Fall at you feet- Cyrl & Dean Lewis

ALBUM:I am- Macan



RADIO:Ra ta ta- Mahmood



SINGOLI nazionali: Idi gade-Sennidah

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Ana iz Pirana – 2B

SINGOLI internazionali: A bar song (tipsy) – Shaboozey

ALBUM: Short’n’sweet -Sabrina Carpenter



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Mañana serà bonito- Karol G



SINGOLI:Regnoblöta skor- Miriam Bryant

ALBUM:Wanderland- Ant Wan



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:In Liebe- Ayliva



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Not enough – Max Barksih

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

