“Ik Haat Hem Voor Jou”, S10 duetta con l’amica Froukje

“Ik haat em voor jou” (L’ho odiato per te) è il nuovo singolo di Stien den Hollander, in arte S10, l’artista che ha rappresentato i Paesi Bassi all’Eurovision 2022 con la meravigliosa e struggente “De Diepte”.

Un singolo molto diverso dalle sonorità delicate e leggere a cui S10 ci ha abituati ma qui c’è un’ospite speciale: la cantautrice Froukje Veenstra, anch’essa regina delle charts olandesi, ma soprattutto grande amica di S10.

Già coinvolta nella produzione del brano eurovisivo, si vocifera da tempo di un duetto in quota Paesi Bassi anche all’Eurovision e del resto le due hanno più volte inciso cose insieme. Per esempio “Zonder gesicht” del 2022 e “Nooit meer spijt” del 2023.

La loro nuova canzone è una sorta di inno dell’amicizia, con le due ragazze che incarnano una versione moderna di Thelma e Louise. La traccia EDM presenta fa da cornice ad una bella armonia vocali, con parti in cui le loro voci si fondono perfettamente in una. E il testo le rappresenta benissimo: mette a confonto la migliore amica e dell’odiante che le ha fatto del male. Ed evidenzia come, a volte, la vera anima gemella sia un migliore amico piuttosto che un amore, poiché gli amici si avranno sempre l’un l’altro

Mi piace: Mi piace Caricamento...