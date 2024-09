Junior Eurovision 2024: 17 paesi in gara, torna dopo 9 anni San Marino

San Marino torna allo Junior Eurovision Song Contest 2024. L’annuncio è della EBU che oggi ha ufficializzato anche il fatto che saranno 17 i Paesi in concorso, senza il Regno Unito ma coi ritorni di Cipro e del Titano. San Marino RTV torna dunque a 9 anni dall’ultima partecipazione e pertanto sarà in gara allo Junior Eurovision 2024 in programma alla Caja Magica di Madrid il prossimo 16 Novembre.

Sarà solo la quarta partecipazione (le tre altre fra 2013 e 2015), col picco del decimo posto all’esordio per Michele Perniola. Fra domani e giovedì – oggi è festa nazionale nel Titano – San Marino dovrebbe annunciare anche le modalità di selezione dell’inteprete o degli interpreti e della canzone, che nelle prime tre partecipazioni era stato affidato ad una scelta interna della stessa San Marino RTV.

Sono dunque ufficialmente 17 i Paesi in gara allo Junior Eurovision. Nell’ordine (dove già noto con l’indicazione dell’artista)

Il mese di settembre dovrebbe essere quello buono anche relativamente al cantante o alla cantante – e relativa canzone – che salirà sul palco madrileno in rappresentanza della Rai. Si sa con certezza che sarà uno dei dodici finalisti dell’ultima edizione di The Voice of Italy. Forse il vincitore Simone Grande, come inizialmente Antonella Clerici aveva lasciato intendere. Ma potrebbe anche essere individuato un nome diverso o come lo scorso anno, imbastire un’accoppiata. L’evento sarà trasmesso su Rai 2 con il commento di Mario Acampa.

Lo slogan e l’art work

EBU e RTVE – che ospita in luogo della Francia campionessa in carica (“Coeur di Zoé Clauzure, a Nizza)- hanno anche scelto logo e ArtWork: un fiore che sboccia e “Let’s bloom”.Il concetto di fioritura sarà trasferito alla fase di Caja Magica attraverso elementi organici.

Ana Maria Bordas, Original Content Director di RTVE e produttore esecutivo di JESC 2024 spiega l’idea alla base del tema:

Abbiamo pensato a un concetto che, prendendo come esempio la natura, influenza l’idea di giovani artisti che prosperano verso un futuro in cui possono essere se stessi ed esprimersi liberamente in modo sano, sicuro e diversificato. L’obiettivo è quello di camminare con loro nella loro crescita e sviluppo. In breve, per aiutarli a prosperare e progredire, essendo stessi.

Marvin Dietmann, direttore artistico di JESC 2024, spiega di più:

La nostra visione è radicata nella convinzione che la diversità sia l’essenza della bellezza, proprio come un giardino fiorente. In questo viaggio creativo, abbracciamo l’idea che ogni artista, come una pianta unica, contribuisce al vibrante arazzo del nostro “giardino della vita”. Qui ognuno ha il suo posto e insieme cresciamo in diverse forme, colori e forme.

La Spagna festeggerà fra l’altro i 20 anni dalla sua unica vittoria, quella con “Antes muerta que sencilla” di Maria Isabel, con la quale RTVE è in contatto proprio per presenziare all’evento.

