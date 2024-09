Top of the charts: Sabrina Carpenter è ancora la regina

Continua la marcia di Sabrina Carpenter, che porta in vetta oltre all’album anche il terzo singolo



SINGOLI:Lule- Bejta

ALBUM: Family & Money – Azet





SINGOLI:Ttvacin – D’Liltte feat. Misho

ALBUM: I am – Macan



SINGOLI: Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:I am – Macan



SINGOLI Fiandre: Stargazing-Myles Smith

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona: Feelslikeimfallinginlove- Colplay

ALBUM Fiandre: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM Vallonia: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: I like the way you kiss me – Artemas

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali Vrime je – Oliver Dragojević

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Ravno Do Dna– Azra

ALBUM internazionali: Brat- Carli XCX



SINGOLI:To gange – Kesi & Lamin

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI Houdini- Eminem

ALBUM:ten days- Fred Again



SINGOLI:Löytää mut – Mirella

ALBUM:Time II-Wintersun



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Bauch beine po – Shirin David

ALBUM:Wilmersdorf kind – Ski Aggu



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM: Definitely maybe – Oasis





SINGOLI nazionali:Vorias- Apon

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Hudd



SINGOLI nazionali: shub ni badad- Eyal Golan

SINGOLI Internazionali:I can’t stop loving you- Ray Charles

ALBUM:Radio Shetach 2 -Peer Tasi



SINGOLI: 30°- Anna

ALBUM: Dinastia- Co’Sang



SINGOLI:A bar song (Tipsy)- Shaboozey

ALBUM:ten days-Fred Again



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Luck and Strange- Dave Gilmour



SINGOLI: Cry baby- Clean Bandit, Anne Marie & David Guetta

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:Under the sun- Ella Henderson X Switch Disco X Alok

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:SÅ lÆnge jeg er sexy.-Annika

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Terug in de tijd -Yves Berendse

ALBUM: Wild God- Nick Cave & The Bad Seeds





SINGOLI: Było, minęło – Sanah

ALBUM: W Zwiazkzu z muzika -Sabel



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Beast mode +- Ian



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:I am- Macan



RADIO:Karma-.The Kolors



SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Ana iz Pirana – 2B

SINGOLI internazionali: A bar song (tipsy) – Shaboozey

ALBUM: Short’n’sweet -Sabrina Carpenter



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n’sweet -Sabrina Carpenter



SINGOLI:I might- Sarettii

ALBUM: Men det gor jag egentligen- Hov1



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM: Short’n’sweet -Sabrina Carpenter



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Not enough – Max Barksih

ALBUM: Їdje dah- Klavdia Petrivna



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

Mi piace: Mi piace Caricamento...