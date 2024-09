Junior Eurovision 2024, per San Marino le Idols SM con “Come noi”

Il ritorno di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest, edizione 2024, è nel segno delle Idol SM. L’annuncio del quartetto vocale è stato dato la sera dell’11 settembre durante un evento benefico dedicato all’oncoematologia infantile svoltosi al Parco Ausa di Dogana che ha avuto come culmine il concerto di Roberto Vecchioni.

Il gruppo che si esibirà il 16 Novembre a Madrid alla Caja Magica, sede dello Junior Eurovision 2024 è composto da quattro ragazze sammarinesi: Asia Ceccoli, Giulia Rinaldi, Giorgia Descisolo e Vera Stefania Olkhovskaya. Nello snippet che vedete, dove si ascolta un pezzo del brano, sono però solo due delle quattro ragazze, accompagnate da una loro amica.

La canzone si chiama “Come noi” ed è scritta e prodotta dai Miodio, primi rappresentanti sammarinesi all’Eurovision nel 2008: Idols SM l’hanno cantanta insieme ad una seconda (dal titolo “Poesia”), sempre scritta dai Miodio. La giuria popolare poi ha optato per questa scelta. Come l’Eurovision dei grandi, anche la partecipazione sammarinese allo Junior ha il patrocinio della Segreteria dei Stato al Turismo e l’infomazione della Repubblica di San Marino.

Sono 17 i Paesi in gara allo Junior Eurovision. Nell’ordine (dove già noto con l’indicazione dell’artista)

Il mese di settembre dovrebbe essere quello buono anche relativamente al cantante o alla cantante – e relativa canzone – che salirà sul palco madrileno in rappresentanza della Rai. Si sa con certezza che sarà uno dei dodici finalisti dell’ultima edizione di The Voice of Italy. L’evento sarà trasmesso su Rai 2 con il commento di Mario Acampa.



