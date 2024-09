“Universe”, Rosa Linn riparte e duetta subito anche in spagnolo

Nuovo singolo per Rosa Linn, la cantante armena esplosa con la sua partecipazione all’Eurovision 2022 con il suo brano “Snap“, che benchè solo ventesimo sul palco di Torino è stato capace di superare i 15 milioni di copie nel mondo ed il miliardo di streaming, diventando il maggior successo armeno di sempre (3 dischi di diamante, oltre a 20 di platino)

Esce ora “Universe”, un singolo che segna la ripartenza dell’artista dopo che il precedente cerchio si è chiuso con “Lay Your Hands Upon My Heart”, il primo EP della cantautrice. Del brano eurovisivo, come si ricorderà era uscita anche una versione bilingue anglo-italiana con la partecipazione di Alfa.

Questo ciclo si apre già con una versione del brano in un’altra lingua: contemporaneamente a quella originale in inglese è infatti uscito un duetto in spagnolo con la venezuelana Corina Smith: si tratta di una chiara operazione per sbarcare sul mercato latinoamericano dopo che “Snap” ha sbancato le charts brasiliane

