Sarà Simone Grande con “Pigiama Party” a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision 2024

Tanta attesa per confermare quello che in fondo già si sapeva. Sarà Simone Grande, 12 anni, milanese di Rozzano, a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2014 in programma il 16 Novembre prossimo alla Caja Magica di Madid. Si tratta del vincitore dell’ultima edizione di The Voice Kids (squadra di Clementino): Antonella Clerici, conduttrice dello show lo aveva fatto capire, poi però sembrava che la scelta fosse tornata in ballo fra i finalisti. Infine ora, l’annuncio della Rai.

A parte il titolo ovvero “Pigiama Party” non sono stati attualmente resi noti altri dettagli sul brano in concorso, che dalle prime indiscrezioni dovrebbe vedere ancora fra gli autori l’ormai consolidato duo Franco Fasano-Marco Iardella. La canzone verrà tuttavia presentata nei giorni scorsi. Simone Grande, che sarà protagonista anche al Festival New York Canta, ha da poco pubblicato il primo singolo, la cover di “Brividi” di Mahmood e Blanco, vincitrici di Sanremo 2022 e sesti all’Eurovision nello stesso anno.

Sono 17 i Paesi in gara allo Junior Eurovision. Nell’ordine (dove già noto con l’indicazione dell’artista)

L’Italia allo Junior Eurovision

La scelta di Simone Grande cade proprio nell’anno della decima partecipazione dell’Italia, che debuttò nel 2014 con Vincenzo Cantiello, il quale vinse subito a Malta con “Tu primo grande amore“. Da allora il nostro Paese ha saltato soltanto l’edizione 2020 del concorso.

Per l’Italia anche un terzo posto, quello del 2016 con Fiamma Boccia e la sua “Cara mamma (Dear Mom)“. Praticamente sempre utilizzata la formula bilingue per le canzoni, con gran parte del testo in italiano e una parte in inglese. Sempre in gara dal debutto tranne che nel 2020, quando non prese parte all’edizione da remoto per causa del Covid, l’Italia marca quest’anno la decima partecipazione.

Nel 2023 l’onore di rappresentare l’Italia era toccato a vincitrice e finalista di The Voice Kids, ovvero Melissa Agliottone e Ranya Moufidi con “Un mondo giusto”:: per loro 11° posto con 81 punti.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 18.25 con commento di Mario Acampa.

