“Biggie Boom Boom”, il nuovo singolo di Baby Lasagna è tutto da ballare

Prosegue la marcia trionfale di Marko Purisic, in arte Baby Lasagna. Il cantante e chitarrista croato, secondo classificato all’ultimo Eurovision Song Contest col brano “Rim Tim Tagi Dim” è di nuovo in testa alla classifica. Tre singoli e tre primi posti per lui: l’ultima è con “Biggie Boom Boom”, un brano tutto da ballare. Come del resto il precedente “and I”.

Annata d’oro per l’ex componente dei Manntra, che da quando ha iniziato la carriera solista ha sin qui raccolto solo soddisfazioni, visto che anche la qualificazione all’Eurovision arrivò dopo una vera e propria landslide al televoto e che all’Eurovision ha vinto il premio della Critica. C’è da dire che la somiglianza fra questo brano e quello eurovisivo è davvero molta e forse anche per questo sta ancora sfruttando la scia di quel successo: sarà interessante vederlo su produzioni differenti.

.Si tratta per lui del quinto singolo assoluto, terzo estratto dall’album d’esordio “Demons and Mosquitoes”, che dovrebbe essere in uscita entro fine anno.

