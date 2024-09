Lady Gaga e Linkin Park nuovi padroni delle charts europee

SINGOLI: Sa dite – 2Ton

ALBUM: Kameleon- Fifi & Young Zerka





SINGOLI:Nor Ynkeruhud Asa-Lilit Hovannisyan

ALBUM: I am – Macan



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Luck and strange- David Gilmour



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI Fiandre: Black Friday (Pretty Like The Sun)– Lost Frequencies & Tom Odell

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Feelslikeimfallinginlove- Coldplay

ALBUM Fiandre:Hit me hard and soft- Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Babel Babel-Indochine



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

ALBUM: Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI: The emptiness machine – Linkin Park

ALBUM: V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI nazionali Biggie Biggie Boom – Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Bitanga I Princeza-Bijelo Dugme

ALBUM internazionali: Luck and strange- David Gilmour



SINGOLI:Hvdom- Lamin

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI Push it – Nublu ft Maria Kallastu

ALBUM: Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI:Taikuri – Turisti

ALBUM:Yesterwynde-Nightwish



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

ALBUM:Babel Babel-Indochine



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Stimmen die nacht- Amigos



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM:Blossom- Gary



SINGOLI nazionali: Guzman – Ivan Greko, Arab, Sanko

SINGOLI internazionali: I Adore You – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Þegar Ég Segi Monní- Aron Can



SINGOLI nazionali: Baghilgul haba-Odeya

SINGOLI Internazionali:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Yaldeh shal munh.-Odeya



SINGOLI: Fentanyl – Lazza & Sfera Ebbasta

ALBUM: Locura -Lazza



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: À la vie, à la mort- SDM



SINGOLI:Bad dreams- Teddy Swims

ALBUM: Tea-Tea Tairovic



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:143- Katy Perry



SINGOLI: Stumblin’in – Cyril

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Industry plant- Roxy Dekker

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Tam słońce, gdzie my – Wiktor Dydula

ALBUM: KęKę- 04:01



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM: Mixtape Pluto- Future



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:I am – Macan



RADIO:30° -Anna



SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:V gastru nejsou lidi – Nik Tendo



SINGOLI nazionali:Tudi jaz – Gušti & Joker out

SINGOLI internazionali: Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: Harlequin-Lady Gaga



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Supernova-Ralphie Choo



SINGOLI:Lost and found – Molly Sandèn & Viktos Leksell

ALBUM: Somla med Humland Djojj.-Humland Djojj & Josefine Gōtestam



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Luck and strange-David Gilmour



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM: Geçiyor Zaman – Semicenk

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Heartbeat-Dorofeeva



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

