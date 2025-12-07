Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: i classici di Natale fanno già capolino, ma i big resistono ancora

di · 7 Dicembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Sa -Butrint Imeri
ALBUM:Terapi-Bardhi

🇦🇲
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love reversed- Brunette

🇦🇹
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Sterben in Karl Marx Stadt -Kraftklub

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:KUSURA BAKMA- BLOK3
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Helé 2 – Helena

🇧🇾
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Layover- V

🇧🇬
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Severna latina- Tea Tairović

🇨🇿
SINGOLI: Strach- Buka
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM nazionali:Prošireni Svemir- Chui
ALBUM internazionali:Hail To The Thief (Live Recordings 2003–2009)- Radiohead

🇩🇰
SINGOLI:Tynka -Burhan G & Fryda Brygmann
ALBUM: Veden ka’ vente- Rasmus Seebach

🇪🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:À la carte- Liis Lemsalu

🇫🇮
SINGOLI: Make up your mind- Mirella, Averagekidluke
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Destinée – Aya Nakamura

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Sterben in Karl Marx Stadt -Kraftklub

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇬🇷
SINGOLI nazionali:K9- LK, Ivan Greko, HermesHermes
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Enas kyklos ston aera -Xylina Spathia

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna
ALBUM: Shem tov ha’avi 2  EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy

🇮🇹
SINGOLI: Take 6 – Shiva
ALBUM: Funny games- Noyza Narcos

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇱🇻
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇱🇹
SINGOLI: Rudenį Rūkai- Elayork,Jessica Shy
ALBUM: Rebel- EsDeeKid

🇱🇺
SINGOLI:Mon Bebè-RnBOI
ALBUM: Lux-Rosalia

🇲🇰
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: ‘Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Up & Runnin6- Stonewboy

🇲🇩
SINGOLI:Don’t Leave (Kylie)– Inna & R3hab
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇲🇪
SINGOLI: Neka Gradom Priča Krene.-Šako Polumenta

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Have yourself a Merry Little Christmas- Kurt Nielsen

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: First Rodeo -Kensington

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: PÓŁNOC / POŁUDNIE- Quebonafide

🇵🇹
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Z trap-Aerozen

🇷🇺
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM:Alhimiâ- Noize MC

🇸🇲
RADIO: Brutta storia- Emma & JVLI

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Azizam-Ed Sheeran
ALBUM:Aska II- Tea Tairovic

🇸🇰
SINGOLI:Strach- Buka
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Več tvojih slik – 2B
SINGOLI internazionali: Tit for tat – Tate McRae
ALBUM:Lux-Rosalia

🇪🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Skebokvarnsv.209 (20 årsjubileum)- Thäström

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia

🇹🇷
SINGOLI Asiyan-Afra & Sefo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda

🇭🇺
SINGOLI 21 Rózsaszál- L.L. Junior
ALBUM: Do it- Stray Kids

