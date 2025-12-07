Top of the charts: i classici di Natale fanno già capolino, ma i big resistono ancora
SINGOLI:Sa -Butrint Imeri
ALBUM:Terapi-Bardhi
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love reversed- Brunette
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Sterben in Karl Marx Stadt -Kraftklub
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:KUSURA BAKMA- BLOK3
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Helé 2 – Helena
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Layover- V
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Severna latina- Tea Tairović
SINGOLI: Strach- Buka
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM nazionali:Prošireni Svemir- Chui
ALBUM internazionali:Hail To The Thief (Live Recordings 2003–2009)- Radiohead
SINGOLI:Tynka -Burhan G & Fryda Brygmann
ALBUM: Veden ka’ vente- Rasmus Seebach
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:À la carte- Liis Lemsalu
SINGOLI: Make up your mind- Mirella, Averagekidluke
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Destinée – Aya Nakamura
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Sterben in Karl Marx Stadt -Kraftklub
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali:K9- LK, Ivan Greko, HermesHermes
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Enas kyklos ston aera -Xylina Spathia
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Man down- Rihanna
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI: Take 6 – Shiva
ALBUM: Funny games- Noyza Narcos
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Rudenį Rūkai- Elayork,Jessica Shy
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:Mon Bebè-RnBOI
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: ‘Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Up & Runnin6- Stonewboy
SINGOLI:Don’t Leave (Kylie)– Inna & R3hab
ALBUM: Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI: Neka Gradom Priča Krene.-Šako Polumenta
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Have yourself a Merry Little Christmas- Kurt Nielsen
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: First Rodeo -Kensington
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: PÓŁNOC / POŁUDNIE- Quebonafide
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Z trap-Aerozen
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM:Alhimiâ- Noize MC
RADIO: Brutta storia- Emma & JVLI
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Azizam-Ed Sheeran
ALBUM:Aska II- Tea Tairovic
SINGOLI:Strach- Buka
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI nazionali: Več tvojih slik – 2B
SINGOLI internazionali: Tit for tat – Tate McRae
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Skebokvarnsv.209 (20 årsjubileum)- Thäström
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI Asiyan-Afra & Sefo
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM:Skuchayu, No Yeshcho Rabotayu-OG Buda
SINGOLI 21 Rózsaszál- L.L. Junior
ALBUM: Do it- Stray Kids