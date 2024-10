“Niente di male” di Giorgia è un meraviglioso invito alla leggerezza

Il nuovo singolo di Giorgia, “Niente di male”, pubblicato lo scorso venerdì 18 ottobre, è meraviglioso. Il brano è un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare.

Il singolo, una ballad travolgente ed emozionante che cresce di intensità e ritmo fino poi a mitigarsi in un pianoforte nel finale, lo stesso che delicatamente introduce la voce dell’artista romana, rappresenta un dialogo interiore con l’anima da artista. Giorgia, che nel corso degli anni si è dimostrata un’artista poliedrica e capace di spaziare non solo tra vari generi musicali ma anche tra numerose avventure professionali (tra cui anche la conduzione, quest’anno, con X Factor dopo la co-conduzione di Sanremo).

Un’artista sempre alla ricerca della perfezione deve capire, e lei l’ha fatto, che spesso le esperienze (comprese quelle dolorose) permettono di apprezzare ancora di più la vita e proprio in questo la musica diventa quel mezzo di ricerca che consente di arrivare alla leggerezza. Il vissuto, che permette alla persona di crescere anche attraverso una lotta interiore e non poca fatica, dà origine alla musica che poi diventa meraviglia.

La citazione a “Il cielo in una stanza”, capolavoro che ha fatto la storia della musica, lascia intendere che bisogna lasciarsi andare con leggerezza senza preoccuparsi troppo delle conseguenze e senza perdersi nella monotonia (“il cielo in una stanza ci sembrava più grande d un monolocale”). Vivendo con leggerezza, accettando la vita così com’è (compreso “l’effetto collaterale”, ovvero le difficoltà, ciò che potrebbe fare male), si può imparare ad amare la vita apprezzandola in tutte le sue sfaccettature.

Il brano ha le firme di Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino e la produzione di Cripo. Proprio il marchio di fabbrica di autrici del calibro di Mara Sattei e Federica Abbate è predominante in un brano che, per certi versi, torna allo stile di “Oronero”.

“Niente di male” è in sintesi un piccolo capolavoro, emozionante, che fa riflettere e invita alla leggerezza nella vita e nell’amore. Disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale, il singolo edito da Epic/Sony Music Italy è pubblico da venerdì 18 ottobre, giorno in cui è anche entrato in rotazione radiofonica.

