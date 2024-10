X Factor 2024: la conferenza stampa. Ghali ospite del primo live

L’edizione 2024 di X Factor entra nel vivo con l’ultima e decisiva fase, quella dei Live, dalla X Factor Arena di Assago (MI). Giovedì 24 ottobre, con la diretta del primo Live, inizierà l’ultimo tratto del percorso che porterà gli artisti in gara fino alla finale del 5 dicembre, che per la prima volta nella storia avrà luogo a Napoli in Piazza del Plebiscito. A proposito della finale, martedì 30 ottobre alle 12 si aprirà il click day per l’accesso alla prenotazione gratuita dei posti sulla piattaforma Ticketone.

Ogni live sarà anticipato da Ante Factor, la cui conduzione sarà affidata per il secondo anno di fila a Gianluca Gazzoli, che passerà poi il testimone a Giorgia che esordisce in conduzione dopo aver sperimentato la co-conduzione di Sanremo, e in ogni Live ci sarà un ospite che porterà una performance unica. Ad aprire le danze giovedì sarà Ghali, fresco di uscita del suo ultimo singolo “Niente panico”.

Il pubblico ha ritrovato la connessione con X Factor e lo dobbiamo a questa giuria fantastica, a Giorgia, all’alchimia che si è creata con questo gruppo di artisti. – Ha dichiarato Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia – In tutte le audizioni X Factor è stato trending topic sui social senza mai scadere nel trash. Credo che questa sia una delle edizioni più belle che abbiamo mai realizzato. Sono pervaso di gratitudine per tutti, è un’edizione pazzesca. – Ha aggiunto Marco Tombolini, CEO di Fremantle – Voglio ringraziare tutta la squadra, parliamo di un team enorme, faccio un nome solo che è quello di Paola Costa che sta guidando tutto. Stiamo lavorando da parecchio e stiamo già lavorando per la finale del 5 dicembre a Napoli, quindi ringrazio l’amministrazione.

La squadra al lavoro in questa edizione, capitanata dalla capoprogetto Paola Costa, vede di nuovo Laccio e Shake impegnati alla direzione artistica. La regia è curata da Luigi Antonini, che lavora al fianco del direttore della fotografia Ivan Pierri. La scenografia ha la firma di Paola Spreafico.

Stiamo lavorando su un percorso, partendo da zero con difficoltà legate allo show che vedremo aumentare. – Ha affermato Laccio – Ghali sarà ospite del primo live, noi ci stiamo lavorando dall’anno scorso con la possibilità di realizzare qualcosa di unico con ogni ospite Quello che succede dentro X Factor è sempre più una rarità. – Ha dunque aggiunto Luigi Antonini – È la prima volta che si fa una finale a Napoli, ma spesso ci troviamo con delle prime volte con una sinergia che è un’eccezione. Come ci si sente a lavorare a X Factor grazie a Sky, Fremantle e tutti insieme non succede da nessuna parte. A volte noi osiamo un po’ troppo e ci fermano Sky, Fremantle o i giudici, ma noi ci proviamo

Una scelta che non passa inosservata è quella di chiamare, finalmente, gli artisti in gara con il loro nome d’arte e non con nome e cognome. Finalmente un punto di svolta, che fa sicuramente fare un passo avanti al programma. Nessun accenno, invece, durante questa conferenza stampa a un possibile rinnovo tra Sky e Fremantle per altre edizioni del talent. Di sicuro vanno avanti le partnership con RTL 102.5, radio ufficiale, con l’etichetta Warner Music Italy e con Spotify per la distribuzione.

Il primo live di X Factor 2024 andrà in onda in diretta su Sky Uno e NOW giovedì 24 ottobre alle 21:15 e in replica in chiaro martedì 29 ottobre su TV8.

