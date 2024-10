Margot Abate, il nuovo talento del pop francese sfornato da Star Academy

Viene da chiedersi perchè soltanto in Italia i talent show sembrano non funzionare. Perchè altrove la musica è ben diversa. Come quella di Margot Abate, 25 anni, di Rouen, rivelazione di Star Academy, che nonostante l’uscita prematura, ha già lanciato diversi singoli interessanti, come questa “Mon regard”.

Animatrice negli hotel e nei camping, Margot Abate suona la chitarra e le canzoni di Jenifer, Billie Eilish e Vianney. La sua passione per il canto alla fine lo ha portato a tentare la fortuna in uno dei programmi musicali più popolari in Francia, che da sempre è fucina di talenti che poi hanno avuto grande successo. E lo ha fatto con un anno di ritardo, visto che già nel 2022 in molti si erano accorti del suo talento proponendole la partecipazione, a quel tempo però rifiutata. Il brano, fresco ed orecchiabile, è già in alta rotazione nelle radio francesi.

Ancora in attesa del primo lavoro completo ha anche pubblicato altri due brani sullo stesso stile, che poi è quello di un altro talento nato attraverso progetti innovativi, come Joyce Jonathan: il primo è “Le tour du monde“, l’altro è “Quand tu danses”.

