Esther Graf, la nuova voce del pop crossover austriaco che conquista l’airplay

Esther Graf, 26 anni, è uno dei nomi emergenti della musica di lingua tedesca. Esplosa nel 2020, ha trovato la consacrazione in questo 2024, anno in cui è uscito il primo lavoro completo “Happy Worstday” e nel quale è arrivata per la prima volta ai vertici delle charts grazie alla sua partecipazione in voce al brano “Mama hat gesagt” insieme al duo hhip hop tedesco SDP ed al popolare rapper sempre tedesco, di origine sinti Sido.

Nata su Spotify e YouTube, Esther Graf, della quale qui sotto trovate l’ultimo singolo dal titolo “Esther”, ha oggi oltre 65 milioni di ascolti sulle varie piattaforme e 7 milioni di visualizzazioni. Le sue canzoni sono un pop mescolato al grunge, con un accenno di punk rock, corredato da testi freschi e non banali. Dopo essere stata premiata con il New Faces Award nel 2022, la musicista si è trovata all’inizio del 2023 nella lista “Must Watch” di Vogue.de dei nuovi artisti più entusiasmanti e da lì la sua carriera è decollata.

Con due EP all’attivo prima del lavoro completo, arriva da un tour in Germania, Austria, Svizzera, concerti al Lollapalooza di Berlino, al Supefiloom di Monaco di Baviera ed ha fatto da supporter a Sarah Connor, Alligatoah e Montez. Risultati che le sono valsi la nomination per il Best Austrian Act agli MTV Europe Music Awards. Meritano un ascolto “Vitamin d (u)“, “Überall” (con Montez) e “Mit dir schlafen” (con Alligatoah)

