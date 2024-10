“Je t’ai cherchè” e “Ta peine”: Slimane scrive per Lara Fabian nel nuovo album

Torna – e ci fa un immenso piacere – Lara Fabian. La cantante belgo-canadese di origine siciliana, quarta all’Eurovision 1988 con “Croire” in quota Lussemburgo e poi in gara al festival di Sanremo 2015 con “Voce” esce con un nuovo album dal tiolo “Je suis là” che vede grandi firme come autori dei brani. Su tutti Slimane e il team autoriale al completo dell’artista franco-algerino, quarto all’ultimo Eurovision.

“Je t’ai cherchè” è uno dei singoli, l’altro è “Ta peine”. La collaborazione fra i due non è nuova: recentemente li abbiamo visti esibirsi insieme uno spettacolare mini-concerto alla pre-cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 (ne avevamo parlato qui) ed inoltre i due siedono entrambi sulla poltrona di giudici della nuova edizione di The Voice Kids Francia, appena conclusa e vinta proprio da un giovane cantante da lei guidato.

C’è da dire che entrambi i singoli – anche il secondo è fimato da Slimane e il suo team, col contributo della stessa Fabian – oltre a far sentire chiaramente il marchio distintivo del cantautore francese, esaltano la voce sublime della cantante, fra le più affascinanti del panorama europeo. Fra gli autori dell’album compaiono anche Vitaa, altro nome di punta e legato a Slimane, e Vianney, cantautore consolidato nella scena della varieté francese. Lara Fabian non è mai stata lontana dal mainstream, fra televisione e radio, ma discograficamente parlando è lontana dal successo da qualche anno: questi brani hanno il potenziale per rilanciarla su quel fronte.

