Lady Gaga & Bruno Mars dominano la charts, tengono i Linkin Park

SINGOLI: Ta dish – Dafina Zeqiri

ALBUM: Rruge me nota-Albina Kelmendi





SINGOLI: Kak zhje- Macan & Kiliana

ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Coldplay- Moon Music



SINGOLI: SOS- Aygun Kazimova

ALBUM:Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI Fiandre: Het midden- Pommelien Thijs & Meau

SINGOLI Vallonia:Cartier Santos- SDM

RADIO Germanofona: Good Luck, Babe!- Chappel Roan

ALBUM Fiandre:Vadertaal- Stan Van Samang

ALBUM Vallonia: À la vie, à la mort- SDM



SINGOLI:Espresso- Sabrina Carpenter

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:Move- Adam Port, Stryv, Malachii

ALBUM:From zero-Linkin Park



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM: Vteřiny, měsíce a roky – Vladimir Mizk



SINGOLI:Birds of a feather- Billie Eilish

ALBUM: From zero-Linkin Park



SINGOLI nazionali Moji ljudi – Nina Badric

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali: Ravno do dna- Azra

ALBUM internazionali: Cutots- The Smile



SINGOLI:Taenker ik pa andre -Suspekt ft Uro

ALBUM:Skyll- Lamin



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: From zero-Linkin Park



SINGOLI:Taikuri – Turisti

ALBUM: Roadman- Turisti



SINGOLI:Cartier Santos- SDM

ALBUM:À la vie, à la mort- SDM



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Andrea Berg- Andrea Berg



SINGOLI: Taste- Sabrina Carpenter

ALBUM:Tension II -Kylie Minogue



SINGOLI nazionali: Silly Boy – Ivan Greko, Trannos, BeTaf Beats

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Nevermind-Nirvana



SINGOLI:I love you i’m sorry- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Stórasta plata í heimi- HubbaBubba





SINGOLI nazionali: Shmur el heulm- David D’Or

SINGOLI Internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Yaledh shel munh- Odeya



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Calmocobra-Tananai



SINGOLI:Bad dreams-Teddy Swims

ALBUM: From zero-Linkin Park



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Goat- Ninho & Niska



SINGOLI:Taste- Sabrina Carpenter

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI nazionali:Hero- Aidan

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Mwaki- Zerb ft Sofiya Niazu

ALBUM: Sport- Satoshi



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI: Róż -Jonatan, Bletka, Gibbs

ALBUM: Seppuku- Macias, WHITE WIDOW



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Dudadu- Irina Rimes

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Turbo Orange – EP- MGK666



SINGOLI:Spot a fake- Ava Max

ALBUM: Pjatyj-AK47



RADIO:Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI



SINGOLI nazionali: HI HI – HA HA – Nucci – feat. Biba & Devito

SINGOLI internazionali: Disease- Lady Gaga

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM:Vojna- Pil C x Luca Brassi10



SINGOLI nazionali: Kdo te zdaj objema – Nino Ošlak

SINGOLI internazionali: Taste- Sabrina Carpenter

ALBUM: Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: Ejercito de salvaciòn- Love of Lesbian



SINGOLI:Cecilia Lind- Yasin

ALBUM: Somliga Hav oss – Thastrom



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Easy muni-Stubete Gäng



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM: Manifesto- Ati 242

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: From zero-Linkin Park



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Metropolis-Akos