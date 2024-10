“Hiding in plain sight” e “Decline & Fall”: il ritorno dei Manic Street Preachers

Manic Street Preachers è un nome che forse dice poco alle giovani generazioni, ma per chi ha passato i 40 anni ed ama l’alternative rock è uno dei gruppi simbolo di questo genere negli anni 80 e 90. Nati in Galles nel 1986, sono esponenti di quel movimento culturale denominato Cool Cymru che negli anni canta dei valori e dell’identità gallese,attraverso testi impegnati sia a livello politico che sociale.

“Hiding in plain sight” è il primo dei due singoli che accompagna il nuovo album “Critical Thinking”. L’altro è “Decline & fall“, in alta rotazione alla radio britannica ed in quella belga. Registrato presso il Door To The River studio della band a Newport e i Rockfield Studios a Monmouth, “Decline & fall” stato prodotto dai collaboratori di lunga data Dave Eringa e Loz Williams e mixato da Caesar Edmunds, noto per il suo lavoro con Beach House, Suede e Wet Leg.

Sonorità anni 80 e una energia che non è affatto svanita all’alba dei 40 anni di carriera scanditi da 17 album di inediti e 3 raccolte e una sequela di certificazioni che non si è fermata nemmeno in tempi recenti: ben 8 dischi di platino, che per una band che fa rock alternativo è ragguardevole.

Diversi i successi internazionali nel corso degli anni: il più premiato è “If You tolerate this your children will be next“, brano del 1998 ispirato alla guerra civile spagnola e all’idealismo dei volontari gallesi che si unirono alle Brigate internazionali di sinistra che lottavano per la Repubblica spagnola contro i ribelli militari di Francisco Franco. Un brano accompagnato allora da un un poster di propaganda repubblicano dell’epoca scritto in inglese e che mostra una fotografia di un bambino ucciso dai nazionalisti, sotto un cielo pieno di aerei bombardieri, con l’avvertimento titolare della canzone scritto in fondo. Disco di platino nel Regno Unito (600.000 copie) fu nono nella chart europea.

Particolarmente rilevante anche “Your love alone is not enough“, duetto del 2007 con Nina Persson, la voce solista dei Cardigans, disco d’argento. Il nuovo album, il primo dopo 4 anni di silenzio, è atteso per gli inizi del 2025.

