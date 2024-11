Tyler the Creator porta in vetta il nuovo album, bene Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI: Ta fal- Romeo Veshaj & Semi Jaupaj

ALBUM: Këngë Të Pavdekshme- Sinan Vllasaliu





SINGOLI: Kak zhje- Macan & Kiliana

ALBUM:Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: 29.10.2024- Andrea Berg



SINGOLI: SOS- Aygun Kazimova

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI Fiandre: Het midden- Pommelien Thijs & Meau

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Good Luck, Babe!- Chappel Roan

ALBUM Fiandre:Dagdromer- Maksim

ALBUM Vallonia: Goat- Ninho & Niska



SINGOLI:Espresso- Sabrina Carpenter

ALBUM:Golden- Jung Kook



SINGOLI:Move- Adam Port, Stryv, Malachii

ALBUM:Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM: Global- Hard Rico



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI nazionali Moji ljudi – Nina Badric

SINGOLI internazionali: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM nazionali: Judi, Zviri I Beštimje- Gibonni

ALBUM internazionali: Wild God- Nick Cave & The Bad Seeds



SINGOLI:Taenker ik pa andre -Suspekt ft Uro

ALBUM:Skyll- Lamin



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI:Taikuri – Turisti

ALBUM: Roadman- Turisti



SINGOLI:Cartier Santos- SDM

ALBUM:Pyramide – Werenoi



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Bat of 25 Jahre – SDP



SINGOLI: Sailor song- Gigi Perez

ALBUM:Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI nazionali: Silly Boy – Ivan Greko, Trannos, BeTaf Beats

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Nevermind-Nirvana



SINGOLI:Sailor Song- Gigi Perez

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Floni3- Floni





SINGOLI nazionali: Shmur el heulm- David D’Or

SINGOLI Internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Yaledh shel munh- Odeya



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Calmocobra-Tananai



SINGOLI:Bad dreams-Teddy Swims

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Sou Baiana- Rubby

ALBUM: Songs of a lost world – The Cure



SINGOLI:APT- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI nazionali:Same old story- Midnight, Joe Roscoe & Kevin Paul

SINGOLI internazionali:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI: Damage- Noano feat. Ronnie Flex

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: Róż -Jonatan, Bletka, Gibbs

ALBUM:A nie mówiłem?- Kaz Balagame



SINGOLI:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Dudadu- Irina Rimes

SINGOLI internazionali: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: Eternal Atake 2-Lil Uzi Vert



SINGOLI: I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM: I am- Macan



RADIO:Ora che non ho più te- Cesare Cremonini



SINGOLI nazionali: Bez Koda – Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Too sweet- Sabrina Carpenter

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM:Global-Hard Rico



SINGOLI nazionali: Povej mi – Zali

SINGOLI internazionali: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

ALBUM: El Club De Los Soñadores- Antoñito Molina



SINGOLI:Cecilia Lind- Yasin

ALBUM: Pink Velvet Theatre- Benjamin Ingrosso



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Andrea Berg-Andrea Berg



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Sahin

ALBUM: Babymonster 1- Babymonster

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Chromakopia- Tyler, the Creator



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Metropolis-Akos